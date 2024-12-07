رئيس جامعة أسيوط يهنئ أمين عام الجامعة لانتخابه عضوا بالاتحاد المصرى لكرة الطائرة

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رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يهنى أمين عام الجامعة

 

 

 

 

 

 

 تتقدم جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بخالص التهاني والتبريكات للمحاسب شوكت صابر أمين عام الجامعة، بمناسبة حصوله على عضوية الاتحاد المصري لكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2024-2028، متمنين لسعادته دوام التوفيق والنجاح.

 وعبر الدكتور المنشاوي عن سعادته بعضوية أمين عام جامعة أسيوط لاتحاد الكرة الطائرة، معربًا عن تقديره لجهود الاتحادات الرياضية لرفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الرياضة، والتمثيل المشرف لمصر، ورفع علم بلدنا في المسابقات الدولية المختلفة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة بصورة غير مسبوقة، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

 وكما توجه المحاسب شوكت صابر بالشكر والتقدير والامتنان إلى الدولة المصرية، للدعم المستمر للرياضة، معربا عن أمنياته أن تشهد المنظومة الكروية فى مصر تطورًا وتحديثًا وتقدمًا لتضاهي المنظومات الرياضية فى العالم

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