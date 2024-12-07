هوكشتاين: "حزب الله" خسر بين 50 و70% من أسلحته

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين إن "حزب الله" خسر ما بين 50 و70% من أسلحته ونحو 70% من قوته.

وقال هوكشتاين اليوم السبت: "لا أعتقد أننا قضينا على حزب الله، لكنه ربما لا يكون قويا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الرئيس السوري بشار الاسد".

وأضاف: "كان لا بد من وجود اتفاق في لبنان يرتكز على القرار 1701 ويكون قابلا للتنفيذ"، معبرا عن ثقته بأنه توجد أمام لبنان فرصة لاستعادة البلاد من خلال العمل السياسي واختيار رئيس للدولة.

وشدد على أن واشنطن بحاجة إلى تعزيز دعمها للجيش اللبناني وعلى الجميع فعل ذلك.

الرئيس السوري بشار الأسد آموس هوكشتاين واشنطن
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