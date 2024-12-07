مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط ينظم يوما رياضيا لذوي الهمم

محافظات
جانب من اليوم الرياضي
جانب من اليوم الرياضي

 

 

 

 

 

 

   نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط يومًا رياضيًا للطلاب بالمركز، وذلك في إطار مبادرة "تمكين"، 

 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن مركز ذوي الإعاقة نجح في تطوير الخدمات المقدمة لطلاب الجامعة، حيث أولت الجامعة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وحققت طفرة كبيرة في تطوير الخدمات المقدمة لهم، انطلاقا من احترام الجامعة وتشجيعها لأصحاب القدرات المتميزة، حيث حصد أبناء الجامعة من ذوي الهمم على المركز الأول و30 ميدالية متنوعة في بارالمبياد الجامعات المصرية، كما حصلوا على 28 ميدالية متنوعة في دورة الشهيد الرفاعي 51 العام الماضي.

  ويأتي اليوم الرياضي الذي نظمه المركز؛ في إطار استعدادات طلاب المركز للمشاركة في عدد من المسابقات الرياضية المتنوعة، ومنها بارالمبياد الجامعات المصرية، والدورة الرياضية لطلاب الجامعات المصرية دورة الشهيد الرفاعى 52

 وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر؛ أن المركز يحرص على ممارسة طلابه للأنشطة الرياضية، حيث يتم تدريب نحو 100طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، بالقرية الأوليمبية بالجامعة، على أيدي مدربين متخصصين في التدريب الرياضي لذوي الإعاقة، وذلك طوال العام، وبمعدل 3 مرات أسبوعيًا، ويمارسون عدة رياضات تضم ألعاب القوى، ورفع الأثقال، واللياقة البدنية، والسباحة، وكرة الجرس، وتنس الطاولة

اسيوط البدنية إله التدريب التدريب الرياضي الاداري التعلي التعليم الب الهم الهمم الجام الجامع البدني التعل التعليم والطلاب اطار الجامعات الجامعات المصري اعاقة أشر الـ ألا الاعاقة الجامعات المصرية إشراف اصحاب اصحاب القدرات استعدادات اسيو الجامعة الجر الجرس

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يفتتح أعمال مؤتمر دعم وتمكين ذوى الإعاقة بقصر الثقافة غدا

محافظ أسيوط: توقيع الكشف الطبي على 45 عامل غير منتظم

تحرير 547 محضر تمويني وضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملات مفاجئة في أسيوط

محافظ أسيوط: إزالة فورية لعدد 6 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية بقرى بعض المراكز

محافظ أسيوط يؤكد على أهمية مواصلة تطهير الترع والمصارف لوصول المياة لنهايتها

محافظ أسيوط: الانتهاء من إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عدي بمنفلوط

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد بعض الشوارع بمركز ديروط

محافظ أسيوط يسلم عقود تقنين وضع يد على أراضي أملاك الدولة بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أورلاندو مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل | الزيت والسكر.. أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال شهر ديسمبر

عاجل | آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر.. 10 عوامل تؤثر فيه

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي