مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط ينظم يوما رياضيا لذوي الهمم

نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط يومًا رياضيًا للطلاب بالمركز، وذلك في إطار مبادرة "تمكين"،

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن مركز ذوي الإعاقة نجح في تطوير الخدمات المقدمة لطلاب الجامعة، حيث أولت الجامعة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وحققت طفرة كبيرة في تطوير الخدمات المقدمة لهم، انطلاقا من احترام الجامعة وتشجيعها لأصحاب القدرات المتميزة، حيث حصد أبناء الجامعة من ذوي الهمم على المركز الأول و30 ميدالية متنوعة في بارالمبياد الجامعات المصرية، كما حصلوا على 28 ميدالية متنوعة في دورة الشهيد الرفاعي 51 العام الماضي.

ويأتي اليوم الرياضي الذي نظمه المركز؛ في إطار استعدادات طلاب المركز للمشاركة في عدد من المسابقات الرياضية المتنوعة، ومنها بارالمبياد الجامعات المصرية، والدورة الرياضية لطلاب الجامعات المصرية دورة الشهيد الرفاعى 52

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر؛ أن المركز يحرص على ممارسة طلابه للأنشطة الرياضية، حيث يتم تدريب نحو 100طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، بالقرية الأوليمبية بالجامعة، على أيدي مدربين متخصصين في التدريب الرياضي لذوي الإعاقة، وذلك طوال العام، وبمعدل 3 مرات أسبوعيًا، ويمارسون عدة رياضات تضم ألعاب القوى، ورفع الأثقال، واللياقة البدنية، والسباحة، وكرة الجرس، وتنس الطاولة