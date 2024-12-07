مصر توقع اتفاقية اعتراف متبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي

في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، شهدت الرياض مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" تحت شعار "نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز"، شارك فيه نخبة من الخبراء والمسؤولين.

وقد مثّل مصر في هذا الحدث الهام السيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، والذي وقع خلال المؤتمر اتفاقية تاريخية مع الجانب السعودي لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين."

وقد شهد المؤتمر في نسخته الثالثة الذي اقيم يومي 4 و5 ديسمبر 2024 بالرياض، مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم عبر جلسات حوارية ومعرض مصاحب يضم نحو 90 جهة محلية وإقليمية ودولية، إلى جانب عقد أكثر من 70 ورشة عمل.

وعلى هامش المؤتمر وقع نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، اتفاقية اعتراف متبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الجمارك المصرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والتي تعد اول اتفاقية اعتراف بين مصر والدول الاخرى ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وتعد هذه الاتفاقية، خطوة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية. فمن خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن الشركات المؤهلة في كلا البلدين من الاستفادة من تسهيلات جمركية وتجارية كبيرة، مما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة تنافسية ا