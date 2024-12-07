إحالة أوراق عامل بالفيوم قتل ابنته لشكه في سلوكه لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات الفيوم، بإحالة أوراق المتهم «م.س» عامل خدمات نوعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لأتهامه بقتل ابنته المجني عليها «ن.م »، نظرا لشكه في سلوكها، وذلك بقرية منشاه عبد الله التابعة لمركز الفيوم، وحددت جلسة دور الانعقاد في الأول من شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة الفيوم، بعثور أهالى قرية منشأة عبدالله على جثة لفتاة تدعى "نورا" مقتولة وملقاة بجوار منزل والدها بمنطقة الأربعين.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث قسم التحريات بمديرية أمن الفيوم، والرائد أحمد فريتم، رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، حيث كشفت التحريات أن دوافع مقتل سيدة مطلقة بقرية منشأة عبد الله يرجع لسوء سلوكها، ومعايرة الجيران لأسرتها وعدم قدرتهم على تقويمها، وخلافاتها المستمرة مع أسرتها.

جرى نقل جثة الفتاة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة المركز والتي قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيلة ومباشرة التحقيقات.