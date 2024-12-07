وكيل تعليم سوهاج يكرم المنتسبة لليونسكو على مستوى المحافظة

إلتقى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابيه وتفعيلها بالمدارس لتنمية المهارات والمواهب الإبداعية لدى الطلاب التقى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بمكتبه بمديرى المدارس المنتسبه لليونيسكو على مستوى المحافظة وجه خلالها الشكر والتقدير لمجهوداتهم المتميزة فى اكتشاف وتنمية المواهب المتميزة لدى طلاب وطالبات المدرسة حيث أكد على ضرورة استمرار العمل وبذل الجهد بهدف تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام التعليمي الجديد القائم على التعلم الذاتى وبناء قدرات شخصية متميزة للطلاب وتنمية المهارات الحياتية المختلفة لدى الطلاب لحل المشكلات وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تنفذها الدولة لبناء مصر الحديثه.

ووجه بضرورة نقل خبرات مديرى المدارس المنتسبه لليونيسكو للمدارس الأخرى بمختلف الإدارات التعليمية لتوسيع قاعده وعدد المدارس على مستوى المحافظة خلال الفتره القادمه وذالك فى إطار التعاون المشترك بين الاداره العامه للخدمات المركزية لتطوير العملية التعليمية بالوزارة واللجنه الوطنية لليونيسكو بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه اشاره مرفت درويش مدير إدارة الموهوبين ومنسق عام المدارس المنتسبه لليونيسكو بمديرية التربية والتعليم بسوهاج إلى أن منظمه اليونسكو تهدف من خلال مشروع المدارس المنتسبه إليها تقديم كافه أوجه الدعم لمشاركه المدارس بمختلف المسابقات والفعاليات الدولية التى تنظمها بحانب تقديم عدد من المنح الدراسية والدورات التدريبية للطلاب والمعلمين المتميزين بمختلف المجالات لرفع الكفاءة المهنية والتعليميه لهم واوضحت أن عدد المدارس المنتسبه لليونيسكو على مستوى المحافظة بلغ ( ٦) مدارس تم اختيارهم من خلال لجنه مشتركه من أعضاء اللجنه الوطنيه لمنظمة اليونسكو بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء من المنظمه بعد مراجعة عدد كبير من الملفات المقدمه من المدارس على مستوى المحافظة والتى كانت لديها الرغبه فى الترشح للحصول على شهادة الانتساب للمنظمه والتى اشتملت على بيانات عن أعداد الطلاب والمعلمين والتجهيزات المدرسيه والأنشطة والفعاليات والمسابقات التى شاركت وفازت بها كل مدرسه حيث أسفرت نتيجه الفحص على قبول انتساب مدرسه أحمد زويل الخاصة بإدارة أخميم التعليمية ومدرسة قريه باصونه الابتدائيه ومدرسة الأقباط الكاثوليك ومدرسة المراغه الابتدائيه التابعين لإدارة المراغه التعليمية ومدرسة شطوره للغات ومدرسه كامل مرسي الاعداديه التابعين لإدارة طهطا التعليمية.

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور محمد السيد بتسليم شهادات المدارس المنتسبه لليونيسكو وتكريم رؤساء أقسام الموهوبين باداره أخميم والمراغه وطهطا التعليمية على مجهوداتهم المتميزة كما تم تكريم الأستاذة مشيره أحمد راجى مسؤل الموهوبين بقسم الموهوبين باداره طهطا التعليمية المشرفه على مشروع الطالبه سحر اشرف الفائزه بالمركز الثالث علميا فى مسابقة ايسف لعام 2024،.