انتهت في جوهانسبرج.. الأهلي يعود بتعادل سلبي من ميدان أورلاندو بيراتس بدوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
الأهلي وأورلاندو
الأهلي وأورلاندو بيراتس

انتهى اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره  أورلاندو بيراتس، بالتعادل السلبي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يعود بتعادل سلبي من ميدان أورلاندو بيراتس

وانطلقت مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس، عند تمام الساعة الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أورلاندو ستاديوم في جوهانسبرج.

بدأ الشوط الأول بين الفريقين بحماس شديد ورتم سريع وضغط كبير من الفريقين، من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي.

واستمرت المحاولات بين الفريقين ولكن دون جدوى دون أي أهداف تهز شباك الفريقين، حتى انطلقت صافرة حكم المباراة معلنة نهايته بالتعادل السلبي بينهم.

txt

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وأورلاندو بيراتس

txt

استبعاد لاعب الأهلي قبل انطلاق مباراة الأحمر أمام أورلاندو لهذا السبب

استأنف حكم اللقاء الذي جمع بين الفريقين، حيث شهد الشوط الثاني ضغط من قبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم في مرمى المنافس ولكنه يفتقد اللمسة الأخيرة.

الشوط الثاني ملئ بالفرص الضائعة من قبل لاعبي النادي الأهلي ولكن دون قوة من أجل اهتزاز شباك أورلاندو.

وانطلقت صافرة نهاية المباراة معلنة نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل الأهلي أمام أورلاندو كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، طاهر محمد طاهر، وسام أبوعلي.

الأهلي أورلاندو بيراتس دوري أ طال إفريقيا الأهلي وأورلاندو بيراتس الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادى الاهلى دوري ابطال افريقيا الأهلي دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا طاهر محمد طاهر عمر كمال عبدالواحد مباراة الاهلي مباراة الأهلي وأورلاندو يحيى عطية الله محمد الشناوي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني .. شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇿🇦 أورلاندو | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أورلاندو مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل - مصر ترد بقوة على تقرير Wall Street Journal: لا صحة لمزاعم دعوة الرئيس السوري للمغادرة وتشكيل حكومة في المنفى

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي