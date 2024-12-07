أعترافات صادمة لأب بقتل نجله وفصل رأسه عن جسده بمساعدة شقيقه الأكبر في الفيوم

قررت نيابة سنورس الجزئية بمحافظة الفيوم، برئاسة أحمد عصمت، رئيس النيابة، وطارق أبو الليل مدير النيابة، وسكرتارية إيمن القويضي، وأحمد خاطر، حبس كل من "عبدالتواب.ع " 50 عاما، ونجله "اسلام عبد التواب" 24 عاما المتهمين بقتل "يوسف عبد التواب " 20 عاما، نجل الأول، وشقيق الثاني، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار .

وأعترفا الأب المتهم بتفاصيل قتله ابنه قائلا بأنه أرهقه بسبب تصرفاته المشينة وسلوكه السيئ، وادمانه المواد المخدرة والتعدي الدائم عليه وعلي امه وأشقائة فقررت التخلص منه،وأضاف المتهم الأول بأنه قام بتقييده من اليدين والقدمين، بمساعدة نجله الأكبر، وطعنه بساطور وقام بفصل رأسه عن جسده، وطلب من نجله المتهم الثاني إحضار سجادة ولفه، وقاموا بالقاء الجثه والراس ببحر الرفيع بدائرة مركز سنورس.

بداية الكشف جريمة الاب بمشاركة نجله الأكبر كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة سنورس بالعثور على جثة طافيه ببحر الرفيع بدائرة المركز، انتقلت قوات الأمن لفحص موقع العثور على الجثة ليفاجئ الجميع بعد انتشال الجثمان دون رأس، ما يؤكد وجود شبهة جنائية.



وعلى الفور شكل اللواء محمد العربي، مدير المباحث الجنائية فريق بحث بقيادة العميد هاني تعيلب، رئيس فرع بحث شرق الفيوم ويضم المقدم أحمد جنيدي، مفتش المباحث والرائد عمر شوقي، رئيس مباحث المركز ومعاونيه للوقوف على ملابسات الجريمة حيث تم تحديد هوية المجني عليه ويدعى" يوسف عبد التواب السيد علي يبلغ من العمر 20 عاما يعمل حلاقا بصالون حلاقه بدائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن الشاب كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة على حسب أدعاء والده ودائم الخلافات مع اسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيء، وديونه الكثيره ومطالبة الديانه لاسرته، مما وسع دائرة الاشتباه حول أسرة المجني عليه.

وتبين انا مرتكب الواقعة هو الأب ويدعى "عبد. ا. ع "يبلغ من العمر 50 عاما، وقام بقتله بمساعدة ابنه الأكبر ويدعى" إسلام. ع. ا. ع" عمرعا 24 عاما وبمواجهته بجريمة قتل ابنه أعترف الأب بإرتكاب الواقعة بمفرده في محاوله لإخفاء أشتراك نجله الأكبر في الواقعة.

وأكد الاب أنه قام بقتل نجله بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة وإنه دائم التعدي على والدته وشقيقته بالضرب وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على شراء المخدرات علاوة على الشكوى المستمرة من الجيران له بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة.

وعليه حُرر محضر رقم ٤٤٩٦/ إدارى سنورس لسنة 2024، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة واستدعاء أسرته للتحقيق.