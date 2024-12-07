القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم شهادات إجتياز البرامج التدريبية الخاصة بمنظومة العمل الفنى فى مجالات الدفاع والصناعة

نظمت القوات المسلحة مراسم تسليم شهادات إجتياز البرامج التدريبية الخاصة بمنظومة العمل الفنى فى مجالات الدفاع والصناعة بالتعاون مع شركة تاليس والجامعة الفرنسية بمصر، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التأهيل المستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية والتدريبية فى مختلف المجالات العسكرية، بحضور الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى السفارة والجامعة الفرنسية والملحق العسكرى الفرنسى بالقاهرة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ ح أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التدريبية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف العلوم العسكرية والتكنولوجية.

كما ألقى السيد إريك شوفالييه السفير الفرنسى بالقاهرة كلمة أشار خلالها إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك بما يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة.

وأعرب السيد جريجورى لينى نائب الرئيس التنفيذى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة تاليس فى كلمته عن إعتزازه بالتعاون المثمر والبناء بين الشركة والقوات المسلحة فى مجالات الدفاع والصناعة.

وألقى الدكتور / محمد رشدى رئيس الجامعة الفرنسية فى مصر كلمة أكد فيها أن تنفيذ هذه البرامج تمثل خطوة مهمة فى تعزيز العلاقات الثنائية فى مجالات التعليم والتدريب، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تدريس المناهج العلمية المتطورة بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وقد تضمنت البرامج التدريبية التى تم تنفيذها على مدار عدة أيام عقد العديد من المحاضرات فى عدد من المجالات، بهدف صقل مهارات وإمكانيات المتدربين وتعزيز قدراتهم، وفى نهاية المراسم تم تسليم الشهادات للمتدربين.