عاجل | آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر.. 10 عوامل تؤثر فيه

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في البنك المركزي المصري نحو 49.94 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع.





أسعار الدولار في البنوك المصرية:

• البنك الأهلي المصري:

• 49.93 جنيه للشراء

• 50.03 جنيه للبيع.

• بنك مصر:

• 49.93 جنيه للشراء

• 50.03 جنيه للبيع.

• البنك التجاري الدولي:

• 49.96 جنيه للشراء

• 50.06 جنيه للبيع.

• بنك قطر الوطني:

• 49.96 جنيه للشراء

• 50.06 جنيه للبيع.

• بنك فيصل الإسلامي:

• 49.95 جنيه للشراء

• 50.05 جنيه للبيع.

• مصرف أبوظبي الإسلامي:

• 49.97 جنيه للشراء

• 50.06 جنيه للبيع.

• البنك العربي الأفريقي الدولي:

• 49.94 جنيه للشراء

• 50.04 جنيه للبيع.

عوامل تتحكم في سعر الدولار

سعر الدولار يتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية ومالية. من أبرز هذه العوامل:





1. العرض والطلب

• ارتفاع الطلب على الدولار مقابل قلة المعروض يؤدي إلى ارتفاع سعره، والعكس صحيح.

• عوامل مثل التجارة الدولية والاستيراد والتصدير تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الطلب على الدولار.





2. السياسة النقدية

• قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار.

• رفع أسعار الفائدة يجذب المستثمرين الأجانب، مما يزيد الطلب على العملة المحلية مقابل الدولار.





3. الاحتياطي النقدي الأجنبي

• زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يعزز استقرار العملة المحلية ويقلل الحاجة إلى الدولار.





4. التضخم

• ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد المحلي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، مما يزيد من الطلب على الدولار كملاذ آمن.





5. الوضع الاقتصادي العام

• أداء الاقتصاد المحلي، مثل معدلات النمو والإنتاجية، يؤثر على قيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار.

• ضعف الاقتصاد المحلي يؤدي إلى انخفاض العملة وزيادة الطلب على الدولار.





6. السياسة المالية والحكومية

• العجز في الموازنة العامة يؤدي إلى زيادة الاقتراض من الخارج، مما يزيد الطلب على الدولار.

• استقرار السياسة الاقتصادية يعزز الثقة في العملة المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الدولار.





7. أسعار النفط والسلع الأساسية

• الدول التي تعتمد على استيراد النفط أو تصديره تتأثر قيمة عملتها بالتغيرات في أسعار النفط العالمية، مما ينعكس على سعر الدولار.





8. التجارة الخارجية

• ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات يزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة التجارية.





9. التوترات السياسية والإقليمية

• الأزمات السياسية أو الأمنية تؤثر على الثقة في العملة المحلية وتزيد من الإقبال على الدولار كملاذ آمن.





10. المضاربات في سوق العملات

• تدخل المستثمرين والمضاربين في سوق العملات لتحقيق أرباح قصيرة الأجل يمكن أن يسبب تقلبات حادة في سعر الدولار.





هذه العوامل تتفاعل مع بعضها البعض، ويؤدي أي تغيير في أحدها إلى تأثير مباشر أو غير مباشر على سعر الدولار.