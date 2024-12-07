عاجل | آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر.. 10 عوامل تؤثر فيه

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في البنك المركزي المصري نحو 49.94 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع.

txt

عاجل - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. كم يسجل في البنك المركزي؟

txt

تصريح مهم لـ خبير اقتصادي بشأن سعر الدولار في مصر


 

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري:

• 49.93 جنيه للشراء

• 50.03 جنيه للبيع.

بنك مصر:

• 49.93 جنيه للشراء

• 50.03 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:

• 49.96 جنيه للشراء

• 50.06 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

• 49.96 جنيه للشراء

• 50.06 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي:

• 49.95 جنيه للشراء

• 50.05 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

• 49.97 جنيه للشراء

• 50.06 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

• 49.94 جنيه للشراء

• 50.04 جنيه للبيع.

 

عوامل تتحكم في سعر الدولار

 

سعر الدولار يتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية ومالية. من أبرز هذه العوامل:


 

1. العرض والطلب

• ارتفاع الطلب على الدولار مقابل قلة المعروض يؤدي إلى ارتفاع سعره، والعكس صحيح.

• عوامل مثل التجارة الدولية والاستيراد والتصدير تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الطلب على الدولار.


 

2. السياسة النقدية

• قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار.

• رفع أسعار الفائدة يجذب المستثمرين الأجانب، مما يزيد الطلب على العملة المحلية مقابل الدولار.


 

3. الاحتياطي النقدي الأجنبي

• زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يعزز استقرار العملة المحلية ويقلل الحاجة إلى الدولار.


 

4. التضخم

• ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد المحلي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، مما يزيد من الطلب على الدولار كملاذ آمن.


 

5. الوضع الاقتصادي العام

• أداء الاقتصاد المحلي، مثل معدلات النمو والإنتاجية، يؤثر على قيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار.

• ضعف الاقتصاد المحلي يؤدي إلى انخفاض العملة وزيادة الطلب على الدولار.


 

6. السياسة المالية والحكومية

• العجز في الموازنة العامة يؤدي إلى زيادة الاقتراض من الخارج، مما يزيد الطلب على الدولار.

• استقرار السياسة الاقتصادية يعزز الثقة في العملة المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الدولار.


 

7. أسعار النفط والسلع الأساسية

• الدول التي تعتمد على استيراد النفط أو تصديره تتأثر قيمة عملتها بالتغيرات في أسعار النفط العالمية، مما ينعكس على سعر الدولار.


 

8. التجارة الخارجية

• ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات يزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة التجارية.


 

9. التوترات السياسية والإقليمية

• الأزمات السياسية أو الأمنية تؤثر على الثقة في العملة المحلية وتزيد من الإقبال على الدولار كملاذ آمن.


 

10. المضاربات في سوق العملات

• تدخل المستثمرين والمضاربين في سوق العملات لتحقيق أرباح قصيرة الأجل يمكن أن يسبب تقلبات حادة في سعر الدولار.


 

هذه العوامل تتفاعل مع بعضها البعض، ويؤدي أي تغيير في أحدها إلى تأثير مباشر أو غير مباشر على سعر الدولار.

آخر تحديث لـ سعر الدولار احتياطي النقد ارتفاع معدل التضخم اسعار الدولار فى البنوك اسعار الدولار في البنوك المصري اسعار الدولار في البنو اسعار الدولار فى البنوك المصرية استقرار العملة ارتفاع سعر استقرار العمل العربي العربي الافريقي الصادرات الطلب على الدولار العام الطلب على الدولار مقابل الجنيه المصري

مواد متعلقة

كامل الوزير يلتقي غدا المستثمرين بمحافظة الجيزة لحل مشكلات المصانع المتعثرة

عاجل | آخر تطورات سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة

المشاط: التمويل من أجل التنمية أولوية للمجتمع الدولي لمواجهة التحديات

عاجل | أسعار كروت الشحن بعد زيادة كارت الفكة

غرفة الصناعات الهندسية تبحث ترتيبات استقبال وفد ياباني لتطوير قطاع الإسطمبات في مصر

وزير البترول يبحث مع "شل" العالمية الخطط الاستكشافية في مصر

أنهت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.02% ليصل إلى 30،839 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% مسجلًا 3،

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الأربعاء 4-12-2024
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أورلاندو مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل | الزيت والسكر.. أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال شهر ديسمبر

عاجل | آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر.. 10 عوامل تؤثر فيه

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي