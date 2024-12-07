الجمارك تضبط كمية من الخمور والسجائر أجنبية الصنع المهربة غير خالصة الضرائب والرسوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

 في إطار جهودها الحثيثة لحماية الاقتصاد الوطني، نجحت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك من تحرير محضر تهرب وضبط لكمية كبيرة من زجاجات الخمور والسجائر المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020
فبناء على معلومات سرية بقيام محل تجاري لبيع الخمور والسجائر المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بمنطقة المقطم بالقاهرة.
تم تشكيل لجنة جمركية وبحضور مدير مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمكان المذكور حيث تم ضبط كمية كبيرة من الخمور المهربة والأجنبية الصنع وغير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و٨٠٠ ألف جنيه مصري.
وتحرير محضر ضبط جمركي، وتقدم المتهم بطلب تصالح وجاري السداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية المستحقة.
وتؤكد مصلحة الجمارك عزمها على مواصلة مكافحة هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري وتضر بالمواطن، من خلال تعزيز الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وتطوير الأنظمة الرقابية، للحفاظ على المال العام.

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