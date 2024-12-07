هيئة التنمية الصناعية تناشد المستثمرين أصحاب الأراضي أو الوحدات الصناعية بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه بالسادة المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال مدة (15يوم) من تاريخ الإعلان.

كما أشار، بيان الهيئة إلى إنه فى حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا.. لإعادة طرحها لمستثمرين جادين.. مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

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Elfagr.org

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