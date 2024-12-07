تموين الفيوم ضبط 502 مخالفة تموينية متنوعة بحملة مكبرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، التنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 7 ديسمبر الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.



أوضح الأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 7 ديسمبر من تحرير 502 مخالفة متنوعة.



منها 7 طن دقيق بلدي معبأ داخل شكائر بيضاء، طن سماد زراعي، 5400 باكو بسكوت تغذيه مدرسية، 7200 كيس مدون عليه بسكوت ومن الداخل كراتيه سناكس،600 كيس مدون عليه شيبسي بطاطس ومن الداخل معبأ كراتية، و800 كجم دقيق فاخر منتهى الصلاحية، و360 كجم دقيق بلدي مستودعات، 1250 عبوه مشروب غازي ومواد غذائية منتهيه الصلاحية، 1043 زجاجة مياه غازيه واكياس مقرمشات منتهية الصلاحية، 960 كجم دقيق بلدي مستودعات، 165 كجم جبنة منتهية الصلاحية، 56 كجم قطع دجاج وكبد وقوانص فاسده، 20 كجم لحوم فاسده

52 كجم لحوم مفرومه وكبده فاسده

119 زجاجة شامبو ومعطرات منتهية الصلاحية، 160 عبوه مبيدات زراعية مختلفة الأوزان منتهية الصلاحية.





حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق تم ضبط الآتي:



سيارة نصف نقل محملة بعدد ١٤٠ شيكارة دقيق بلدي معاد نخله ومعبأ في شكائر بيضاء لتضليل رجال الضبط القضائي زنه الواحدة ٥٠ كجم وذلك طبقا لتقرير المعمل المركزي بشركه مطاحن مصر الوسطى بإجمالي كميه ٧ طن-675 كجم دقيق فاخر منتهى الصلاحية وذلك بأحد محلات البقاله-125 كجم دقيق فاخر منتهى الصلاحية بأحد المخابز السياحية الغير مرخصه - تجميع دقيق بلدى مستهلكين عدد 12 شيكارة دقيق بلدى مستهلكين زنة الواحدة 30 كجم على احد التريسكلات قبل بيعه بالسوق السوداء- 5400 باكو بسكوت مدون عليه تغذية مدرسية ومحظور بيعه في الأسواق - عدد 7200 كيس مدون عليه بسكوت ومن الداخل كراتيه سناكس-عدد 600 كيس مدون عليه شيبسي بطاطس ومن الداخل معبأ كراتيه ١٢٥٠ عبوه مشروب غازي ومواد غذائية منتهيه الصلاحية (عدد ١٦٧ زجاجه مشروب غازي سعه الزجاجة ١.٥ لتر بإجمالي ٢٥٠ لتر مياه غازيه منتهيه الصلاحية - ٥٥٠ قطعه حلوى وشكولاتة منتهيه الصلاحية - ١٠٠ عبوه بسكويت ويفر منتهيه الصلاحية - عدد ٥٠ كيس سحلب منتهى الصلاحية - ٣٥٠ كيس شيبسي وكرانشى منتهى الصلاحية) 300 عبوه أدوية بيطرية مختلفة الأوزان والأصناف منتهية الصلاحية - 13 كجم ذبح خارج المجزر الحكومي - 32 شكارة زنه الشكارة الواحد 30 كيلو بإجمالي 960 كجم -16كجم اوراك دجاج وكبده وقوانص فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي أو الحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري وذلك بأحد محلات بيع الدواجن - 20 كجم لحوم فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي أو الحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري بأحد محلات الجزارة بدائرة مركز ثان - 119 زجاجة شامبو ومعطرات منتهية الصلاحية - 165 كجم جبنه ومكرونة منتهية الصلاحية وغير صالحه - 750 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية - ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية عدد 50 عبوه مختلفة الاوزان - ضبط مبيدات زراعية عدد 110 عبوة وأكياس منتهية الصلاحية - 27 كجم قطع دجاج وكبد وقوانص فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي أو الحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري، وذلك بأحد محلات بيع الدواجن - كميه من السلع الغذائية بإجمالي عدد 29 علبه مربى وعدد 20 كيس صلصه طماطم وعدد 93 عبوة مسحوق ومنظفات منتهى الصلاحية - ضبط كميه من سماد الكيماوي مدعم من قبل الدولة بإجمالي 20 شكارة قبل بيعه في السوق السوداء - 13كجم قطع دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحه- 52 كجم لحوم مفرومه وكبده فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي والحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري داخل ثلاثة مطاعم مختلفين- سلع غذائية منتهية الصلاحيه 1043 زجاجة مياه غازيه واكياس مقرمشات كما تم تحرير عدد 300 محضر في مجال المخابز ما بين تصرف وتجميع دقيق محضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم وجود ميزان محضر متنوع ما بين عدم نظافة المعجن.

كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الاسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

IMG-20241207-WA0146

IMG-20241207-WA0144

IMG-20241207-WA0145

IMG-20241207-WA0142

IMG-20241207-WA0143

IMG-20241207-WA0139

IMG-20241207-WA0140

IMG-20241207-WA0141

IMG-20241207-WA0137

IMG-20241207-WA0138

IMG-20241207-WA0135

IMG-20241207-WA0136

IMG-20241207-WA0133

IMG-20241207-WA0134

IMG-20241207-WA0131

IMG-20241207-WA0132

IMG-20241207-WA0129

IMG-20241207-WA0130

IMG-20241207-WA0125

IMG-20241207-WA0126

IMG-20241207-WA0127

IMG-20241207-WA0123

IMG-20241207-WA0124

IMG-20241207-WA0121

IMG-20241207-WA0122