التفاصيل الكاملة حول انتشار الكوليرا في جنوب السودان

الكوليرا في جنوب السودان.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من الانتشار السريع لوباء الكوليرا في شمال جنوب السودان، الذي يعاني من أزمة إنسانية متفاقمة مع توافد آلاف اللاجئين الفارين من النزاعات.

عدد المصابين



أشارت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان صدر الجمعة، إلى تسجيل ما لا يقل عن 737 حالة إصابة بالكوليرا خلال شهر واحد في ولاية أعالي النيل، مع اتساع نطاق تفشي المرض ليشمل مناطق جديدة، بما في ذلك العاصمة جوبا.

ووفقًا للمنظمة، كانت الإصابات محصورة في مدينة ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل، التي تأوي أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين الفارين من النزاع في السودان المجاور، حيث سُجلت أكثر من 37 ألف إصابة بالكوليرا.

الوضع الصحي والإنساني



صرح زكريا مواتيا، رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" في جنوب السودان، بأن "الوضع في ملكال لا يزال حرجًا"، معبرًا عن قلقه من انتشار الوباء في المناطق المجاورة، مما يزيد من التحديات الصحية والإنسانية. ويعد مرض الكوليرا عدوى حادة تُسبب الإسهال الشديد نتيجة تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا.

جهود دولية للسيطرة على الوباء



تواصل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك "أطباء بلا حدود" ومنظمة الصحة العالمية، العمل على احتواء انتشار الكوليرا وتقديم المساعدات الطبية الطارئة.

ومع ذلك، يواجه جنوب السودان تحديات كبيرة في توفير مياه نظيفة وبنية تحتية صحية مناسبة، مما يعزز مخاطر تفشي الأمراض في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.