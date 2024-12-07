محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع حي منتزه ثان

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لتسريع وتيرة أعمال رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله في شوارع حي منتزه ثان، استجابة لشكاوى المواطنين،

ويأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاء من مشروعات المرافق، بهدف تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية في تلك المناطق.

وأكد المحافظ في بيان رسمي أن أعمال الرصف استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية التي تكررت منها شكاوى المواطنين لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف المعاناة اليومية موضحًا أن من بين هذه الشوارع شارع مصطفى كامل باتجاه البحري من شارع الملك حتى شارع 20 الجديد، وشارع المعمورة الطابية من مزلقان الشرطة العسكرية وحتى مزلقان 25 بحرية، وشارع المنشية البحرية من اسكوت الرئيسي وحتى الدولي.

وشملت الأعمال شوارع أخرى، منها شارع حوض 10 أبو سرحة سركيس، وشارع سعد زغلول من النبوي المهندس بالمندرة قبلي، وشارع السكري من ملك حفني، وشارع التحرير خلف مستشفى أبو قير العام والشيراتون، وشارع جمال عبد الناصر بحري وأمام شارع أطلس، إلى جانب رفع كفاءة رصيف الكورنيش مع شارع 45 حتى الشيراتون، وشارع عزبة الكوبانية مع ملك حفني السياحي، وحوض 13 من عزبة الكوبانية.

ومن جانبه أكد المهندس مينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل، أن الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين تم إدراجها ضمن الخطة السنوية للرصف بالتنسيق مع الأحياء مضيفًا أنه جاري استكمال أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله في شوارع أخرى، من بينها شارع المعهد الديني بالعصافرة قبلي، وتقاطع جمال عبد الناصر مع شارعي إدريس وعبد الحليم محمود مشيرًا إلى أهمية الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على تحسين البنية التحتية لتحقيق انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.



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