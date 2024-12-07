محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع حي منتزه ثان

محافظات
بوابة الفجر

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لتسريع وتيرة أعمال رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله في شوارع حي منتزه ثان، استجابة لشكاوى المواطنين، 
ويأتي ذلك بالتزامن مع الانتهاء من مشروعات المرافق، بهدف تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية في تلك المناطق.

وأكد المحافظ في بيان رسمي أن أعمال الرصف استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية التي تكررت منها شكاوى المواطنين لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف المعاناة اليومية  موضحًا أن من بين هذه الشوارع شارع مصطفى كامل باتجاه البحري من شارع الملك حتى شارع 20 الجديد، وشارع المعمورة الطابية من مزلقان الشرطة العسكرية وحتى مزلقان 25 بحرية، وشارع المنشية البحرية من اسكوت الرئيسي وحتى الدولي.

وشملت الأعمال شوارع أخرى، منها شارع حوض 10 أبو سرحة سركيس، وشارع سعد زغلول من النبوي المهندس بالمندرة قبلي، وشارع السكري من ملك حفني، وشارع التحرير خلف مستشفى أبو قير العام والشيراتون، وشارع جمال عبد الناصر بحري وأمام شارع أطلس، إلى جانب رفع كفاءة رصيف الكورنيش مع شارع 45 حتى الشيراتون، وشارع عزبة الكوبانية مع ملك حفني السياحي، وحوض 13 من عزبة الكوبانية.

ومن جانبه أكد المهندس مينا عاطف، مدير مديرية الطرق والنقل، أن الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين تم إدراجها ضمن الخطة السنوية للرصف بالتنسيق مع الأحياء مضيفًا أنه جاري استكمال أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله في شوارع أخرى، من بينها شارع المعهد الديني بالعصافرة قبلي، وتقاطع جمال عبد الناصر مع شارعي إدريس وعبد الحليم محمود  مشيرًا إلى أهمية الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على تحسين البنية التحتية لتحقيق انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.
 

IMG-20241207-WA0085
IMG-20241207-WA0085
IMG-20241207-WA0080
IMG-20241207-WA0080
IMG-20241207-WA0079
IMG-20241207-WA0079
أحمد خالد أحمد خالد حسن أعمال رصف الطرق أعمال رصف استهدفت الانتهاء الإستجابة الديني الخطة السنوية الشرطة العسكرية السيولة المرورية الشوارع الحيوية الشيراتون الطرق والنقل الفريق أحمد خالد حسن المحافظة المعهد الديني تحقيق السيولة المرورية حركة المرور خالد حسن رفع كفاءة الطرق عزبة الكوبانية كفاءة الطرق مديرية الطرق والنقل

مواد متعلقة

"خطوبة أونلاين".. الفجر تشارك عروس الإسكندريةخطوبتها عبر بث مباشر بسبب غربة العريس

محافظ الإسكندرية يوجه بـ رصف شوارع حي منتزه أول وإعادة الشيء لأصله وتسريع وتيرة العمل

بتهمة تهريب سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء..ضبط بقال تمويني في العامرية

التعليم الإسكندرية تنفي تأثر إداراتها بحريق شارع السبع بنات

ضبط بقال تمويني بتهمة تهريب سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

حريق هائل يلتهم نادي المعلمين بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية تصرف السلع التموينية خلال السوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية

محافظة الإسكندرية تنفذ 8 قوافل طبية مجانية خلال ديسمبر ضمن مبادرة "بداية جديدة"

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أورلاندو مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل | الزيت والسكر.. أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال شهر ديسمبر

عاجل | آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر.. 10 عوامل تؤثر فيه

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي