عاجل | الزيت والسكر.. أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال شهر ديسمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لدعم المواطنين رغم التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية وضمان توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة.


 

تفاصيل منظومة الدعم التمويني

تتيح الدولة للمستفيدين من منظومة الدعم بطاقات تموينية بقيمة 50 جنيهًا للفرد شهريًا، تُمكّنهم من شراء السلع الأساسية بأسعار تقل عن تكلفتها السوقية. على سبيل المثال:

• زجاجة زيت بسعر 30 جنيهًا

• كيلو سكر بسعر 12.60 جنيهًا

• باكو شاي بسعر 5 جنيهات

• زجاجة خل بسعر 6 جنيهات


 

يُدفع الفرق بين التكلفة الإجمالية والدعم عند الاستلام، مع خصم المبلغ المدعوم من البطاقة التموينية.


 

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024

نشرت الوزارة قائمة بأسعار السلع التموينية المتاحة للمواطنين، ومن أبرزها:


 

السلعة الكمية السعر (جنيه)

السكر المعبأ 1 كجم 12.60

الزيت الخليط 800 مللي 30.00

الشاي الناعم 40 جرام 5.00

المكرونة 400/800 جرام 8.50/17.00

الدقيق المعبأ 1 كجم 18.00

الفول المعبأ 500 جرام 9.00

العدس المجروش 500 جرام 21.00

المسلى الصناعي 800 جرام 36.00

الصلصة 300 جرام 8.00

المربى 350 جرام 16.00

التونة المفتتة 140 جرام 18.00

الجبنة تتراباك 125/250 جرام 7.00/14.00

مسحوق الغسيل العادي 800 جرام 16.00

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جرام 25.00

الصابون اليدوي 125 جرام 3.00

اللبن الجاف 125 جرام 25.50

الخل 900 مللي 6.00

الملح 300 جرام 1.25

مرقة الدجاج 8 مكعبات 6.00

سائل غسيل الأواني 80 جرام 3.00


 

تؤكد الوزارة حرصها على استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

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