التريلر الرسمي الأول لفيلم «عودة الماموث» يتصدر التريند

تصدر التريلر الرسمي الأول لفيلم «عودة الماموث»محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أطلقته الشركة المنتجة للفيلم بطولة الفنان أحمد صلاح حسني والفنانة هنادي مهنا، الذي من المقرر عرضه في صيف 2025، يعتبر أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط وأول تجربة سينمائية من نوعها في مصر والعالم العربي.

موعد عرض فيلم «عودة الماموث»

من المنتظر طرح الفيلم في دور العرض خلال صيف 2025، مع خطط لعرضه في دور السينما العالمية، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.

برومو فيلم «عودة الماموث»

وشهد الإعلان الأول لـ «عودة الماموث» لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، وأيضا مشاهد الدراما والأكشن المثيرة، كما شهد جرعة كبيرة من الكوميديا، ويبرز الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.

https://youtu.be/u0pXgLocWYA?si=0Nx2qHJ_xSCB0Fbx

قصة فيلم أوسكار- عودة الماموث

وتدور أحداثه حول عودة الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة، ويأتي الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، إذ تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

أبطال وصُناع فيلم الماموث

وجاء فيلم «أوسكار- عودة الماموث» فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان.

اخر اعمال هنادي مهنا

وكان اخر اعمال هنادي مهنا هو مسلسل جودر والذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي والذي ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهى حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات.