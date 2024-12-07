محافظ اسوان يتدخل سريعا لإحتواء تداعيات حريق شارع السماد

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتدخل السريع لإحتواء تداعيات الحريق الذى إندلع بعمارتيين سكنيتين مساء أمس بشارع السماد، كلف المحافظ بقيام اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالإشراف الميدانى على جهود مديرية التضامن الإجتماعى والجهات المعنية لحصر الخسائر، وتسليم المساعدات المادية العاجلة، وأيضًا الآجلة للأسر المتضررة من الحريق، فضلًا عن صرف البطاطين والمتطلبات المعيشية، وكذا التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير أماكن الأيواء، وتقديم كافة مقومات الحياة الكريمة والآمنة لهم

مكلفًا بقيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العمارتين لإعداد تقريرها، ليعقب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وهو الذى تواكب مع قيام جهات التحقيق المختصة بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق

وأثناء لقاء السكرتير العام المساعد بالأهالى برفقة النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب، ونواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ورئيس حى شرق، ومسئولى التضامن الإجتماعى

أكد على أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان يتم تقديم كافة الخدمات للأسر المتضررة من أجل تخفيف أى معاناة عن كاهلهم جراء الحريق الذى إندلع بالوحدات السكنية، والذى تم السيطرة عليه وإخماده بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع خسائر فى الأرواح، موضحًا بأنه بالتوازى مع ذلك تم تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لـ 6 حالات تعرضت للإصابة بالإختناق أثناء وقوع الحريق.