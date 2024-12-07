كلمة السر أحمد زكي.. منى زكي تتصدر التريند

تصدرت الفنانة منى زكي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

سبب تصدر منى زكي التريند

وقالت منى زكي: أول فيلم قدمته في مسيرتي كان فيلم القتل اللذيذ مع المخرج أشرف فهمي، وتعاونت مع أحمد زكي في بداياتي وكان فنان عظيم وكان عاوز يموت أمام الكاميرا، محدش ما بيحبش السندريلا سعاد حسني، المخرج هاني خليفة مميز جدًا وبيفهم في الورق.

أحدث أعمال منى زكي

ومن ناحية أخرى، تنتظر منى زكي عرض فيلمها الجديد الست خلال الفترة المقبلة، والعمل يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك بجانب منى في بطولته، محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

آخر أعمال منى زكي

وكان آخر أعمال منى زكي هو فيلم رحلة 404، التي دارات أحداثه حول غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها، شارك بجانب منى زكي نخبة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.

وأيضا شاركت في مسلسل تحت الوصاية الذي يتكون من 15 أيضًا فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وشارك فى بطولته دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، على صبحى وآخرين.