تشكيل الهلال الرسمي أمام الرائد في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرائد بعد قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والرائد مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

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تشكيل الهلال أمام الرائد

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو، تمبكتي، البليهي، لودي.

خط الوسط: سافيتش، ناصر، ليوناردو.

خط الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

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