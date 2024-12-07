الزمالك بالأبيض الكامل أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية



عُقد مساء اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيرى، استعدادًا لمباراة الفريقين المقرر لها غدًا الأحد في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ارتداء الزمالك للزي التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض".

وتقرر أن يرتدي حارس المرمى الزي الأسود الكامل "القميص الأسود الشورت الأسود".

وسيرتدي فريق إنيمبا النيجيري الزي الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على كافة التفاصيل والترتيبات الأمنية والتنظيمية، وموعد الوصول إلى الملعب والذي سيكون قبل انطلاق اللقاء بمدة ساعة ونصف تقريبًا.

حضر الاجتماع من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة، ومحمد عبد الرحيم إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب مسؤولي نادي إنيمبا وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.