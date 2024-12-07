مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

محافظات
بوابة الفجر

 

تحتضن مكتبة الإسكندرية غدًا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، فعاليات  ضمن حملة " 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي ينظمها برنامج دراسات المرأة بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women".

وتتضمن الفعاليات عرضًا مسرحيًا بعنوان "ورقة كوتشينة"، تقدمه فرقة "مصير للفنون المسرحية" من تأليف مروة الشاطر وإخراج محمد النوبي. 

ويسلط العرض الضوء على أبرز أشكال العنف الذي تتعرض له النساء، مثل الابتزاز الإلكتروني، زواج القاصرات من الأجانب، وختان الإناث، بهدف توعية المجتمع بخطورة هذه القضايا وتعزيز التضامن مع المرأة في مواجهة العنف والاضطهاد.

وتختتم فعاليات اليوم، بإضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالي، تماشيًا مع المبادرة العالمية لإضاءة المعالم البارزة بهذا اللون، تعبيرًا عن الدعم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن حملة تمتد من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2024، وهي جزء من الجهود العالمية للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها، بالإضافة إلى دور المكتبة كمركزًا رائدًا لدعم قضايا المرأة، من خلال شراكات دولية وبرامج تثقيفية تهدف إلى تحقيق المساواة ومواجهة كافة أشكال التمييز.

 

10 ديسمبر ابتزاز الإلكتروني الابتزاز الالكتروني الاسكندرية غدا الامم المتحدة للمرأة التضامن مع المرأة الجهود العالمية العنف ضد المراة اللون البرتقالي القاصرات هيئة الأمم المتحدة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المراة ديسمبر 2024

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع حي منتزه ثان

"خطوبة أونلاين".. الفجر تشارك عروس الإسكندريةخطوبتها عبر بث مباشر بسبب غربة العريس

محافظ الإسكندرية يوجه بـ رصف شوارع حي منتزه أول وإعادة الشيء لأصله وتسريع وتيرة العمل

بتهمة تهريب سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء..ضبط بقال تمويني في العامرية

التعليم الإسكندرية تنفي تأثر إداراتها بحريق شارع السبع بنات

ضبط بقال تمويني بتهمة تهريب سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

حريق هائل يلتهم نادي المعلمين بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية تصرف السلع التموينية خلال السوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد أورلاندو مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل | الزيت والسكر.. أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال شهر ديسمبر

عاجل | آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر.. 10 عوامل تؤثر فيه

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي