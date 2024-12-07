مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

تحتضن مكتبة الإسكندرية غدًا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، فعاليات ضمن حملة " 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي ينظمها برنامج دراسات المرأة بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women".

وتتضمن الفعاليات عرضًا مسرحيًا بعنوان "ورقة كوتشينة"، تقدمه فرقة "مصير للفنون المسرحية" من تأليف مروة الشاطر وإخراج محمد النوبي.

ويسلط العرض الضوء على أبرز أشكال العنف الذي تتعرض له النساء، مثل الابتزاز الإلكتروني، زواج القاصرات من الأجانب، وختان الإناث، بهدف توعية المجتمع بخطورة هذه القضايا وتعزيز التضامن مع المرأة في مواجهة العنف والاضطهاد.

وتختتم فعاليات اليوم، بإضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالي، تماشيًا مع المبادرة العالمية لإضاءة المعالم البارزة بهذا اللون، تعبيرًا عن الدعم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن حملة تمتد من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2024، وهي جزء من الجهود العالمية للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها، بالإضافة إلى دور المكتبة كمركزًا رائدًا لدعم قضايا المرأة، من خلال شراكات دولية وبرامج تثقيفية تهدف إلى تحقيق المساواة ومواجهة كافة أشكال التمييز.