بعد فضحهم على السوشيال ميديا.. حجز طرفي مشاجرة بالخرطوش على ذمة التحريات

حوادث
مشاجرة
مشاجرة

 
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس طرفي مشاجرة بالخرطوش فى حلوان علي ذمة التحريات.
كانت قد نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة وضبط طرفى المشاجرة.
وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان من أحد المستشفيات بوصول صاحب مغسلة سيارات- مقيم بدائرة القسم- مصابًا برش خرطوش، إثر ادعاء مشاجرة بين كل من طرف أول 3 أشخاص مصابين بطلق خرطوش، وطرف ثان 5 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم، وقيام اثنين من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة خرطوش أدت إلى إصابة أفراد الطرف الأول.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى 2 فرد خرطوش "المستخدمين فى الواقعة". 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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