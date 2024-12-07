تشكيل الأهلي الرسمي أمام التعاون في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

اعلن ماتياس يايسيه، المدير الفني لفريق الاهلي السعودي، عن تشكيلة الفريق استعدادا لمواجهة التعاون اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام التعاون

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى:ميندي.

خط الدفاع: بالعبيد، ديميرال، ايبانيز، مجرشي.

خط الوسط:جوميز،الجهني،توني،فيرمينو،محرز.

خط الهجوم:البريكان.

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تشكيل التعاون ضد الأهلي

وجاء تشكيل التعاون كالتي:

حراسة المرمى: مايلسون.

خط الدفاع:وليد الأحمد،اندريه جيروتو،عون السلولي.

خط الوسط:فلافيو،اشرف المهديوي،رينيه ريفاس.

خط الهجوم:موسي،جواو،سلطان،فهد.

ويتواجد الاهلي في المركز السابع برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وتنطلق المباراة في تمام السابعه بتوقيت القاهرة.

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