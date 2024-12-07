"القسام" تبث فيديو لأسير إسرائيلي يوجه رسالة إلى نتنياهو

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أسير إسرائيلي - أرشيفية
أسير إسرائيلي - أرشيفية

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي متان تسانجاوكر يوجه رسالة إلى رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو.

وتضمن الفيديو رسائل ومناشدات على لسان الأسير الإسرائيلي قائلا: "أنا أموت شيئا فشيئا.. كل يوم يموت جزء مني".

ومطلع الشهر الجاري، نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو لأسير يحمل الجنسية الأمريكية، ويطالب فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالعمل على إطلاق سراحه برفقة الأسرى الآخرين لدى المقاومة الفلسطينية.

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