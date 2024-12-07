الجيش الإسرائيلي: نساعد في صد هجوم مسلحين على موقع للأمم المتحدة في الحضر على حدود الجولان

العدو الصهيوني
قوات الجيش الإسرائيلي
قوات الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه يساعد حاليا في صد هجوم مسلحين على موقع للامم المتحدة بمنطقة حضر السورية على حدود الجولان.

وجاء في البيان: "قبل قليل، نفذ مسلحون هجوما على موقع للأمم المتحدة في منطقة حضر في سوريا".

وأضاف: "يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بمساعدة قوات الأمم المتحدة في صد الهجوم".

وتابع: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي منتشر بقوات معززة في منطقة مرتفعات الجولان وسيواصل عمله من أجل حماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

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