الجيش الإسرائيلي: نساعد في صد هجوم مسلحين على موقع للأمم المتحدة في الحضر على حدود الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه يساعد حاليا في صد هجوم مسلحين على موقع للامم المتحدة بمنطقة حضر السورية على حدود الجولان.

وجاء في البيان: "قبل قليل، نفذ مسلحون هجوما على موقع للأمم المتحدة في منطقة حضر في سوريا".

وأضاف: "يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بمساعدة قوات الأمم المتحدة في صد الهجوم".

وتابع: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي منتشر بقوات معززة في منطقة مرتفعات الجولان وسيواصل عمله من أجل حماية دولة إسرائيل ومواطنيها".