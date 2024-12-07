منتخب مصر للبوتشا يحصد برونزية دورة الألعاب العالمية

الفجر الرياضي
منتخب مصر للبوتشا
منتخب مصر للبوتشا

فاز منتخب مصر للبوتشا بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق بدورة الألعاب العالمية، التي أقيمت مؤخرًا في مدينة تايلاند خلال الفترة من 2-7 ديسمبر 2024.

منتخب مصر للبوتشا يحصد برونزية دورة الألعاب العالمية

تمكن منتخب مصر للبوتشا من الفوز بالمركز الثالث في بطولة دورة الألعاب العالمية.

وترأس بعثة المنتخب المصري في تايلاند إبراهيم أمين، أمين صندوق الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشا.

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وضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “ريم صبحي مديرًا إداريًا، عمرو السيد طبيبا للمنتخب، والمدربين محمود رجب وصفوى عبد الحق ومحمد عبد المعز“.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: “مهند محمد، محمد عبد القادر، أدهم أحمد، ورحمة سعيد“.

وجدير بالذكر فاز الدكتور أحمد آدم بمنصب رئاسة الاتحاد المصري للبوتشا  بالتزكية حيث لم يتقدم أحد آخر بأوراق ترشحه.

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