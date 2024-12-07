"ورقة وقلم".. مبادرة تعليمية للقضاء على تعثر القراءة والكتابة بين طلاب الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن دخول 1000 فصل جديد للخدمة هذا العام، سواء من خلال إضافة مبانٍ جديدة أو استغلال أماكن غير مستخدمة، بهدف تقليل الكثافات الطلابية لتصل إلى 45 طالبًا في الفصل، وذلك في 31 ألف فصل على مستوى المحافظة.

وأكد أبو زيد خلال مؤتمر صحفي بمقر المديرية في أبيس، أن المديرية نجحت في سد العجز في المعلمين بنسبة 100%، بعد تعيين 718 معلمًا العام الماضي و774 معلمًا جديدًا هذا العام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نقص في معلمي المواد الأساسية بجميع المراحل، كما تم تعيين 1700 معلم بنظام الأجر في منطقتي العامرية وبرج العرب لدعم الصفوف العليا والمرحلة الإعدادية.

وفيما يتعلق بالمبادرات التعليمية، أوضح أن مبادرة "ورقة وقلم" تستهدف القضاء على تعثر القراءة والكتابة لدى 600 ألف طالب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، موضحًا أن المبادرة هذا العام طُبقت في 599 مدرسة إبتدائية و399 مدرسة إعدادية بمشاركة تجاوزت 90% من الطلاب في الاختبارات القبلية والبعدية.

وأشار "أبو زيد" إلى تزويد المدارس بـ6400 مقعد جديد، إلى جانب توفير 40 ألف مقعد في 45 مدرسة جديدة، ودهان 2700 مدرسة بمبادرات مجتمعية، مع خطة لزراعة 30 ألف شجرة بحلول فبراير المقبل.

وأضاف مدير المديرية مؤكدًا على حصول 471 مدرسة على شهادات الجودة والاعتماد التربوي، مع زيارة 40 مدرسة جديدة للحصول على الشهادة، متوقعًا مضاعفة العدد خلال العام المقبل، وفيما يخص استراتيجية التعليم الجديدة بالمحافظة قال " نعمل على تحقيق الإتاحة والجودة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مع وعود بتطوير شامل يضمن عدم وجود أي طالب يعاني من صعوبات القراءة والكتابة بنهاية الفصل الدراسي الثاني".