تشكيل بوروسيا دورتموند أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

أعلن نوري شاهين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق مونشنجلادباخ، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي أمام مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: جوريجور كوبيل.

الدفاع: جروب - نيكو شلوتربيك - سولي - رامي بن سبعيني.

الوسط الدفاعي: فليكس نميشا - ريرسون

الوسط: الهجومي: جيمي جيتينز - مارسيل سابيتزر - ماكسيمليان بيير.

في الهجوم: سيرهو جيراسي.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم رغم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.