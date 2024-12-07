أورانج يقسو على أطفيح بسباعية بالقسم الثالث

أورانج يقسو على أطفيح بسباعية بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اورانج بقيادة أحمد بكري فوزًا كاسحًا بسباعية نظيفة على حساب فريق اطفيح، ضمن مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

 

 سجل أهداف المباراة كلًا من أحمد رجب (هدفين) ومروان سامح (هدفين) ومحمود الصغير (هدفين) وأحمد صلاح (باطور).

بهذه النتيجة يحتل اورانج المركز الخامس برصيد 18 نقطة بينما يهبط أطفيح للمركز الأخير متجمدًا رصيده عند 3 نقاط.

أما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

أوسيم 3-3 الصيد
حدائق الاهرام 0-1 بشتيل
منشية ناصر 1-0 كاسكادا
حلوان العام 2-0 أبو النمرس
الاعلاميين 3-0 الطائرات
شبرامنت 1-0 امبابة

بينما تأجل لقاء كرداسة والمعادي، وذلك بسبب مشاركة نادي المعادي بكأس مصر.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الاعلاميين 23 نقطة
2- كاسكادا 21 نقطة
3- بشتيل 20 نقطة
4- حدائق الاهرام 19 نقطة
5- اورانج 18 نقطة
6- أبو النمرس 15 نقطة 
7- كرداسة 14 نقطة
8- منشية ناصر 12 نقطة
9- حلوان العام 9 نقاط
10- أوسيم 8 نقاط
11- المعادي 6 نقاط
12- شبرامنت 6 نقاط
13- الصيد 5 نقاط 
14- امبابة 5 نقاط
15- الطائرات 3 نقاط
16- أطفيح 3 نقاط

أوسيم أطفيح مظاليم

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