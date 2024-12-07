عمر فرج: جاهزون لمواجهة إنيمبا النيجيري.. والزمالك هدفه الفوز دائما

أكد عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية وقوة مباراة الأبيض أمام إنيمبا النيجيري المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عمر فرج: جاهزون لمواجهة إنيمبا النيجيري

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" مواجهة إنيمبا قوية، هدفنا دائما الفوز، ونعمل على ذلك بشكل قوي ونركز في التدريبات ونبذل قصارى جهدنا".

وأضاف المهاجم قائلًا:" شاهدنا الفريق النيجيري جيدًا، وجاهزون للمواجهة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد".

وفيما يخص ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في نيجيريا قال عمر فرج:"في مصر درجة الحرارة كانت مرتفعة منذ فترة، وتعودنا على هذه الأجواء، والزمالك وصل إلى نيجيريا قبل المباراة بيومين من أجل التعود على الأجواء، ونتمنى تقديم مباراة قوية".

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.