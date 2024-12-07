الأهلي يطلب تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة يتضمن الظروف الطارئة التي ترتب ‏عليها ضرورة سفر بعثة الأهلي إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري؛ للمشاركة في بطولة ‏كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»، وذلك التزامًا بلائحة البطولة وتنفيذًا للالتزامات ‏التي أقرها «فيفا» قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الحالي مع الفائز من باتشوكا ‏المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وأكد النادي في ذات الخطاب على أن موعد السفر الذي ‏تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها ‏نفس اليوم.

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وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، بل والإفريقية بأسرها في ‏مونديال الأندية، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة ‏يوم 10 ديسمبر؛ نظرًا لرغبة وحرص النادي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين الأولويات هذا الموسم.‏

الكرة المصرية إنتركونتيننتال رابطة الأندية المحترفة نادي الأهلي
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