مصرع طبيبة ونجلها فى حريق هائل بشقة سكنية فى الغربية

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، منذ قليل، مصرع طبيبة ونجلها وإصابة نجلتها الأخرى، فى حريق هائل نشب في الطابق الأخير وعلى الفور تم نقل الجثامين إلى المشرحة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في شقه سكنيه بمدينة طنطا بشارع مروان الحكيم المتفرع من شارع المتوكل.

 

ونتج عن الحادث إصابة الطفلة ليلي محمد علي الحفناوي 4 سنوات وتم نقلها إلى العناية المركزة، ومصرع كلا من مالك محمد علي الحفناوي 12 سنة ووالدتة اسماء محمد شوقي 36 سنة.

 

تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى جامعة طنطا وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

4 سنوات أجهزة الأمن الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية التحفظ على الجثامين العناية المركزة النيابة العامة بمحافظة الغربية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة سفاح الغربية إلى جلسة 9 يناير القادم

اليوم أولى جلسات محاكمة سفاح الغربية بعد قتل أسرتة وإشعال النار فيهم

حبس 10 سنوات للمتهم في وفاة 2 وإصابة آخرين باختناق بسبب إلقاؤه ماده سامة بالغربية

محافظ الغربية: انتهاء رصف شارع النحاس بالكامل لخدمة المواطنين

محافظ الغربية ولجنة الزراعة بمجلس النواب يتفقدون قرية شنراق معقل صناعة الزبيب

محافظ الغربية ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: حلول عملية لتعزيز الإنتاج وتطوير القطاع الزراعي

قتل ٥ سيدات.. إحالة أوراق سفاح الغربية إلى مفتى الجمهورية

محافظ الغربية يستقبل وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل - فيديو بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة 7-12-2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل | أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت.. تطورات العملة السعودية

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل | آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر.. 10 عوامل تؤثر فيه