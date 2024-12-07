مصرع طبيبة ونجلها فى حريق هائل بشقة سكنية فى الغربية

شهدت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، منذ قليل، مصرع طبيبة ونجلها وإصابة نجلتها الأخرى، فى حريق هائل نشب في الطابق الأخير وعلى الفور تم نقل الجثامين إلى المشرحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في شقه سكنيه بمدينة طنطا بشارع مروان الحكيم المتفرع من شارع المتوكل.

ونتج عن الحادث إصابة الطفلة ليلي محمد علي الحفناوي 4 سنوات وتم نقلها إلى العناية المركزة، ومصرع كلا من مالك محمد علي الحفناوي 12 سنة ووالدتة اسماء محمد شوقي 36 سنة.

تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى جامعة طنطا وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.