لهذا السبب..زيارة محافظ مطروح لمدينة شمس الحكمة اليوم

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت،مدينة شمس الحكمة الجديدة،يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح



وأكد محافظ مطروح على أنه يحظر تمامًا عمليات البيع والشراء داخل منطقة شمس الحكمة ومسار جنوب القطار السريع وحبلة لغير الذين تم تعويضهم من منطقة المشروع برأس الحكمة الجديدة لتقنين أوضاعهم واستخراج رخص البناء من خلال الوحدة المحلية.

كما أن المحافظة غير مسئولة عن أي عمليات بيع أو شراء أو بناء دون ترخيص بالمخالفة لذلك، حيث يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.