تأجيل محاكمة سفاح الغربية إلى جلسة 9 يناير القادم

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سفاح الغربية
سفاح الغربية

 

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد الشرقاوي المعروف إعلاميا بسفاح عزبة رستم، والذى قام بقتل والدتة وشقيقتة وشقيقه وتقطيعهم إلى أشلاء وإشعال النيران فيهم.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بقيام محامى بقتل والدتة وشقيقتة وشقيقه وإشعال النيران فيهم.

 

وتبين أن المتهم 29 عام يدعى محمد الشرقاوي يعمل محامى، وقام بقتل والدتة وشقيقتة وشقيقه وتقطيعهم إلى أشلاء وإشعال النيران فيهم وفر هاربا.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطة فور إرتكاب الواقعة وتم احالتة إلى النيابة العامة.

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