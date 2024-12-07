حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والأنشطة المخالفة في مدن 6 أكتوبر والسادات و15 مايو

نفذت أجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر، السادات، و15 مايو حملات لإزالة الإشغالات والتعديات العشوائية، وغلق الأنشطة غير المرخصة، وضبط وصلات المياه غير القانونية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير.





صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط الوزارة لمنع جميع أشكال المخالفات، وتعزيز التنظيم الحضري، وتحسين الخدمات بالمدن الجديدة.





مدينة 6 أكتوبر

أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن:

• رفع الإشغالات والتعديات بالطريق العام.

• غلق وتشميع 15 محلًا مخالفًا لشروط الترخيص.

• إزالة بؤر لفرز القمامة بعدة مناطق بالحى الأول.

• إيقاف وإزالة أعمال مخالفة شملت زيادة النسب البنائية بغرف السطح وتحويل بدروم إلى استوديوهات سكنية في عدة قطع بمناطق متفرقة.

• قطع المرافق عن قطعة رقم 1062 بالحى الأول لتحويل النشاط.

• التحفظ على 8 مركبات توك توك و2 تروسيكل مخصصين لفرز القمامة.





مدينة السادات

أكد المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الحملة استهدفت القضاء على العشوائيات ووصلات المياه غير القانونية، وتحسين المظهر الحضاري، خصوصًا بمنطقة الأوقاف. كما أشار إلى مواصلة متابعة النظافة والصيانة وتنظيم حملات توعية بأهمية الحفاظ على المرافق العامة.





مدينة 15 مايو

من جانبه، أوضح المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن الحملة شملت:

• تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع بسوق منطقة 120 فدانًا.

• إزالة نشاط مخالف على سطح عمارة بمجموعة 1 مجاورة 21.

• سحب محل بسوق 90 فدانًا.

• رفع الإشغالات بمناطق متفرقة بالمدينة.





التنسيق والتعاون

تمت الحملات بقيادة المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، وبحضور المهندس مصطفى عرندة، المشرف على المحور المركزي، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت.





تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتطوير المدن الجديدة، وضمان الالتزام بالتراخيص، والحفاظ على التخطيط العمراني.