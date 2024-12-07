جلسة تحفيزية تجمع أحمد سليمان بلاعبي الزمالك قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا، على تحفيز الفريق في المران الختامي الذي أقيم على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي بمدينة أويو، استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وتواجد أحمد سليمان داخل الملعب قبل انطلاق المران الختامي، وحرص على الاطمئنان من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على كافة الاستعدادات الخاصة بالمباراة، وأكد له ثقة الجميع في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد أمام إنيمبا.

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واطمأن أحمد سليمان من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بمباراة الغد.


ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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