150 قطعة حشيش و6 ميثافيتامين.. السجن 10 سنوات لعاطل يتاجر بالمخدرات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 10 سنوات لعاطل يتاجر بالمخدرات ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 31 من شهر يوليو عام 2024 بدائرة قسم المناخ، والمتهم فيها عبد الله محمد عبد الحليم عاطل ومقيم بِ 75 منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، حيث أحرز المتهم جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الاتجار، وأحرز كذلك جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وشهد أحمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامه لمكافحة المخدرات، بإنه بضبط المتهم بإذن وتفتيشه عثر معه على عدد 150 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيشه للسيارة خاصته عثر بداخلها على عدد ست أكياس بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول والسيارة لتسهيل تجارته.



وثبت معمليا بأن الـ 6 أكياس البلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنها على الميزان الحساس 57 جرام وثلاثة من 10 من الجرام، والـ 150 قطعة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائما 3945 جراما.

حكمت المحكمة علي المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3128 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1230 لسنة 2024 كلي بورسعيد.