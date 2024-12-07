مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي وكريستال
مانشستر سيتي وكريستال بالاس

انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة مباراة كريستال بالاس والمان سيتي، في المواجهة التي أقيمت على ملعب سيلهورست بارك، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من بطولة البريميرليج.

افتتح كريستال بالاس أولى أهداف اللقاء مبكرا، وتحديدا في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، عن طريق الظهير الكولومبي دانيال مونيوث، من صناعة زميله ويل هيوز.

ثم عادل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند النتيجة لصالح السيتي، في الدقيقة 30 بعد عرضية زميله ماثيوس نونيس.

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الدوري الإنجليزي.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول في مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي

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جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وأحرز المدافع الفرنسي ماكسينس لكرواكس ثاني أهداف كريستال بالاس في الدقيقة 56، بعد عرضية مميزة من ويل هيوز.

وفي الدقيقة 68، سجل الإنجليزي الشاب ريكو لويس هدف التعادل للمان سيتي، بعد صناعة متقنة من البرتغالي برناردو سيلفا.

وأشهر حكم اللقاء روبرت جونز، البطاقة الحمراء في وجه الإنجليزي ريكو لويس ظهير المان سيتي في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة، يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

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