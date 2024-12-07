كولر: التعادل مع أورلاندو نتيجة مرضية في أجواء صعبة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حصد نقطة مرضية بعد التعادل مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف كولر في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي عقب المباراة: المواجهة كانت صعبة وقوية بين الفريقين، وأداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني، ولاحت بعض الفرص أمام الفريق وكذلك بالنسبة للفريق المنافس لكنها لم تترجم إلى أهداف وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

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واستكمل كولر تصريحاته: بالتأكيد كنا نخوض المباراة بهدف الفوز، ولكن لا يجب أن نغفل قوة المنافس في لقاء اليوم خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولهذا أرى نتيجة التعادل مرضية. والخروج بنقطة خارج ملعبنا أمر جيد في ظل صعوبة المباراة «واللعب وسط أجواء مناخية صعبة جدا ودرجات رطوبة مرتفعة أثرت على الأداء».

واختتم كولر تصريحاته مؤكدًا أن فريق أورلاندو سريع ومميز وصاحب تكتيك قوي على ملعبه وفرصه في الصعود قريبة للأدوار المقبلة، خصوصًا أنه متساوٍ في النقاط مع الأهلي بصدارة المجموعة.

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