كيلو اللحوم بـ 300 جنيه.. أسعار أسواق اليوم الواحد بالقاهرة

افتتح إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رابع أسواق اليوم الواحد في حي عين شمس بجوار سنترال عين شمس، وذلك لتوفير السلع الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% إلى 50% مقارنة بأسعار الأسواق التقليدية.

سوق اليوم الواحد بعين شمس.

السوق الجديد يخدم منطقتي المرج وعين شمس، ويهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق المزيد من التكامل بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى المبادرات المجتمعية المختلفة.

أسواق اليوم الواحد بالقاهرة

خلال الافتتاح، أشار المحافظ إلى أن هذا الشهر سيشهد افتتاح 16 سوقًا أسبوعيًا في 4 مناطق هي: شرق مدينة نصر، حلوان، الأميرية، وعين شمس، التي تم اختيارها استنادًا إلى الكثافة السكانية العالية لتوفير أكبر قدر من الفائدة للمواطنين.

ويهدف السوق إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية وشركات القطاع العام والخاص.

أسعار أسواق اليوم الواحد

- طبق البيض: 145 جنيهًا

- كيلو اللحوم السوداني: 275 جنيهًا

- كيلو اللحوم البلدي: 300 جنيه

- كيلو سكر: 30 جنيهًا

- كيلو أرز فاخر: 25 جنيهًا

- كيلو مكرونة: 20 جنيهًا

- 500 جرام عدس: 28 جنيهًا

- 50 جرام شاي: 5 جنيهات

- 250 جرام شاي: 30 جنيهًا

- زجاجة زيت شطارة لتر: 65 جنيهًا

- كيلو أرز بسمتي: 70 جنيهًا

- كيلو أرز البحيرة رفيع: 23 جنيهًا

- 5 كيلو أرز بحيرة: 135 جنيهًا

- كيلو لحمة سوداني: 275 جنيهًا

- مسحوق غسيل سافو أوتوماتيك (1 كيلو): 173 جنيهًا

- زيت خليط 800 مل: 50 جنيهًا

- 250 جرام شاي الجوهرة: 55 جنيهًا

- 400 جرام عدس أصفر: 25 جنيهًا

- كيلو دقيق الكوثر الفاخر: 17 جنيهًا

- 4 علب جبنة (450 جرامًا لكل علبة): 100 جنيه

- 400 جرام مكرونة: 8.5 جنيه

- دواجن برازيلي مجمدة (فرخة): 135 جنيهًا

- مسحوق غسيل (2 كيلو): 90 جنيهًا

- سافو باور جل (2.5 كيلو): 128 جنيهًا

- سافو باور جل (900 مل): 45 جنيهًا

مزايا أسواق اليوم الواحد

- تخفيضات تتراوح بين 20% إلى 50% على بعض السلع.

- السلع توفرها شركات القطاع العام والخاص، جمعيات أهلية، وتجار سوق العبور.

- ضمان أن تخفيضات الأسعار لا تقل عن 30% مقارنة بالأسواق التقليدية.

وأكد محافظ القاهرة، أن أسواق اليوم الواحد ستكون أداة فعّالة لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية.