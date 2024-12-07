تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية للاعبين خلال المران الختامي للأبيض الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام لاعبو الفريق بأداء مجموعة من التدريبات التأهيلية الخفيفة سواء باستخدام الأدوات المخصصة أو بالكرة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

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وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني خوفًا من تعرض اللاعبين للإرهاق خاصة قبل مواجهة إنيمبا المقرر لها غدًا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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