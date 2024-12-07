انتشال جثة طالب سقط فى بحر شبين بالمحلة الكبرى

تمكن الإنقاذ النهرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من انتشال جثة طالب سقط فى ترعة بحر شبين بالمحلة الكبرى، وذلك بعد أن قام بالنزول إلى الترعة للاستحمام بها،الا أنة غرق نتيجة عدم اجادتة السباحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق طالب يدعى أحمد أحمد إبراهيم شحاتة 13 عام بالصف الثالث الاعدادي.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم العثور على الجثة واخراجها، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى المحلة الكبرى العام، وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.