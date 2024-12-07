تفاصيل جلسة مدرب حراس الزمالك بـ "عواد"

الفجر الرياضي
محمد عواد
محمد عواد

حرص لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح محمد عواد حارس المرمى العديد من التعليمات الفنية أثناء أداء المران الختامي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل جلسة مدرب حراس الزمالك بـ "عواد"

وعقد مدرب الحراس جلسة مع محمد عواد خلال أداء التدريبات ومنحه العديد من التعليمات الفنية الخاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المُقبلة أمام إنيمبا النيجيري.

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تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران الختامي لمباراة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

وفي نفس الوقت قام لويس فيسنتي بتدريب حراس المرمى على العديد من المواقف الفنية  خلال المران الختامي.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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