بعد اعتقالهم في 7 أكتوبر 2023..إسرائيل تفرج عن 18 فلسطينيًا من قطاع غزة

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بوابة الفجر

أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، سراح 18 فلسطينيًا من قطاع غزة، اعتقلتهم منذ الاجتياح البري للقطاع في 27  أكتوبر 2023.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية نقل الأسرى المحررون الـ18 إلى مستشفى غزة الأوروبي، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أنه "منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، اعتقل جيش الاحتلال آلاف المواطنين بينهم نساء وأطفال، وعاملون في الطواقم الصحية، والدفاع المدني، أفرج لاحقًا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولًا".

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