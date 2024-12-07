إلياسو يزور بعثة بيراميدز في مالي قبل مواجهة دجوليبا بدوري الأبطال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرص المالي إلياسو لاعب النادي المصري السابق، على زيارة بعثة نادي بيراميدز في العاصمة المالية باماكو، قبل مباراة دجوليبا في إطار دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

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وحرص إلياسو على حضور التدريب الأخير لنادي بيراميدز والذي أقيم على ملعب ٢٦ مارس في باماكو، قبل المواجهة الهامة.

وصافح إلياسو أفراد بعثة بيراميدز واللاعبين متمنيا لهم التوفيق في لقاء الغد ومشددا على أنه فخور باللعب في الدوري المصري ويكون سعيدا بوجود أي مصري على أرض مالي.

أبطال إفريقيا الدوري المصري النادي المصري بطولة دوري الأبطال بعثة بيراميدز
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