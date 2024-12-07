معاون وزير الإسكان ورئيس مياه الفيوم يتابعان مشروعات حياة كريمة

تابع اليوم السبت، المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة برفقه المهندس سامي كامل غالي، رئيس قطاع المياه والمهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات، وذلك بمحطات مياه الشرب العزب الجديدة المرحلة الثالثة ومحطة قحافه ورافع وخزان قصر الجبالي.



حيث أكد المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان على أهمية تذليل كافه العقبات وتسهيل كافة الإجراءات لتسريع وتيره الأعمال تمهيدًا لبدء دخولها الخدمة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من كافة المشروعات التي تنفذها الدولة لضمان "حياة كريمة" تحت مظلة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة المصرية ضمن توجهات فخامة الرئيس وتعليمات وزير الإسكان بضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات التي تتعلق بحياة المواطنين.



كما وجه معاون وزير الإسكان الشركات المنفذة والموكلة بتنفيذ محطات مياه الشرب داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزيادة نسب العمالة المتخصصه داخل كل المواقع والعمل بالتوازي بمكونات المحطات من أعمال مدنية وتركيبات مع الالتزام بكافه قواعد السلامة والصحة المهنية التي تضمن وتؤمن بيئه العمل حفاظًا على صحة العامل وإنجاز المهام الموكلة له علي أكمل وجه ودخول هذه المحطات الخدمة بعد الإجراءات التشغيلية التجريبية الأوليه قبيل موسم الصيف حتى يستشعر المواطن بالخدمات المقدمة له.

كما أضاف المهندس محمد عبدالجليل، رئيس الشركة أن المتابعات الميدانيه لمشروعات حياة كريمة داخل مركزي اطسا ويوسف الصديق شملت رافع وخزان المياه بقصر الجبالي بمركز يوسف الصديق والذي بدوره يعمل على تحسين ضغوط مياه الشرب داخل قرى يوسف الصديق وتبلغ السعة التخزينية له نحو ٣ آلاف متر مكعب بجانب المرحلة الثالثة بمجمع محطات مياه الشرب بالعزب والتي تبلغ طاقتها التصميمية ١٢٠ ألف متر مكعب يوم والتي تقوم بتحسين الخدمات وزيادة كميات المياه المنتجة من أجل توفير واستدامة الخدمة علي مدار اليوم كما تم متابعة محطة مياه الشرب بقحافة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعمل علي توفير كميات اضافية من المياه مناسبة تقدر بنحو ٤٣ ألف متر مكعب للتغلب على الزيادة السكنية والتوسع العمراني داخل قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق.

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