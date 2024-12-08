أبرز 4 ميزات في تحديث "iOS 18.2" المنتظر من "أبل"

تحديث أبل، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع استعداد شركة أبل إطلاق تحديثها الجديد "iOS 18.2".

لذلك نستعرض إليكم المعلومات عن التحديث الجديد التي ستقوم به شركة أبل.

موعد التحديث



ستقوم شركة أبل بعمل تحديث جديد هو "iOS 18.2"، ولذلك يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر الجاري، والذي يأتي بالعديد من الميزات المبتكرة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الهدف من الحديث



يهدف هذا التحديث إلى تحسين تجربة المستخدم وتطوير منظومة "Apple Intelligence" التي تم الكشف عنها مع إصدار آيفون 16 في وقت سابق من العام الجاري.

مميزات التحديث الجديد

1. ميزة "Genmoji"

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية (إيموجي) مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يمنحهم حرية تصميم رموز غير متوفرة مسبقًا.

2. تطبيق "Image Playground"

يمثل هذا التطبيق بيئة متكاملة لإنشاء وتعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنشاء صور من مدخلات نصية أو تعديل الصور المتوفرة لديهم، ومشاركتها بسهولة عبر الرسائل أو التطبيقات الأخرى.

3. خاصية "Visual Intelligence"

تم تطوير هذه الخاصية خصيصًا لهواتف آيفون 16، حيث تتيح للمستخدمين تحليل الصور الملتقطة بواسطة الذكاء الاصطناعي. بعد الضغط المطول على زر الكاميرا والتقاط الصورة، يمكن الحصول على معلومات مفصلة حول العناصر الموجودة فيها، أو تظليل النصوص بداخل الصورة.

4. دمج "شات جي بي تي" مع "سيري"

لأول مرة، سيتم دمج روبوت الدردشة "شات جي بي تي" مع المساعد الذكي "سيري"، مما يوفر للمستخدمين خيارًا إضافيًا للحصول على إجابات دقيقة وموسعة للأسئلة. هذه الميزة لا تتطلب إنشاء حساب على "شات جي بي تي"، مما يجعلها سهلة الاستخدام للجميع.

يعد تحديث "iOS 18.2" خطوة جديدة من "أبل" لتعزيز مكانتها في عالم الذكاء الاصطناعي، وتلبية تطلعات المستخدمين الراغبين في تجربة تقنيات مبتكرة ومتفوقة.