نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

وقع نادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره ريال بيتيس بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

افتتح روبرت ليفاندوفسكي أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من جول كوندي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وتعادل جيوفاني لو سيلسو لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 66 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فيتور روكي، نفذها لو سيلسو بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يسار الحارس إينياكي بينيا.

وسجل فيران توريس الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 83، بعد تمريرة رائعة من لامين يامال إلى توريس الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس فران فييتس، وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز أساني دياو الهدف الثاني والتعادل لصالح ريال بيتيس في الدقيقة 4+90، بعد عرضية رويبال من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها دياو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

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