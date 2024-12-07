خسر النهائي بركلات الجزاء.. بني سويف وصيفًا لدوري مراكز الشباب

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بين منتخبي بني سويف والقليوبية، والتي أقيمت اليوم السبت، بإستاد القاهرة الدولي، بحضور الدكتور أشرف صحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

ورغم الأداء القوي والمشرف، حل منتخب بني سويف وصيفًا للبطولة بعد خسارته بضربات الترجيح أمام منتخب القليوبية بنتيجة (٦ ــ ٥) بعدما كان منتخب بني سويف متوفقا بهدفين لهدف أن أبناء القليوبية تمكنوا من تعديل النتيحة.

وأشاد محافظ بني سويف، المحافظ بجهود اللاعبين والجهاز الفني، معربًا عن فخره بما قدمه الفريق من مستوى عالٍ وروح قتالية طوال مشوار البطولة، الذي عكس الوجه المشرق لشباب المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف أن الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة تضم نخبة من أفضل فرق المحافظات يُعد إنجازًا يُحسب لشباب بني سويف، مشيرًا إلى استمرار دعم المحافظة للأنشطة الرياضية المختلفة.

كما أثنى المحافظ على الدور الكبير لوزارة الشباب والرياضة في تنظيم هذه البطولة الوطنية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تدعم قيم التعاون والمنافسة الشريفة بين الشباب المصري.